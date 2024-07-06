"أمطار وصواعق ورياح".. إنذارات ثلاثية الألوان ينبّه بها "الأرصاد" مناطق ومحافظات

ففي المنطقة الشرقية رفع المركز درجة الإنذار للون البرتقالي حتى الثامنة مساء بكل من الخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق؛ فيما جاء باللون الأحمر في الجبيل وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، لحالة أتربة مثارة ورياح نشطة وشبه انعدام للرؤية بين 1 إلى 3 كم تنخفض في الجبيل والحفر والخفجي والنعيرية وقرية العليا لأقل من 1 كم.