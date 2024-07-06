"أمطار وصواعق ورياح".. إنذارات ثلاثية الألوان ينبّه بها "الأرصاد" مناطق ومحافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد مجموعة من الإنذارات بالألوان الصفراء والبرتقالية والحمراء، شملت مناطق عدة بالمملكة حول حالة أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية الأفقية وأمطار مصحوبة بصواعق رعدية.
ففي المنطقة الشرقية رفع المركز درجة الإنذار للون البرتقالي حتى الثامنة مساء بكل من الخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق؛ فيما جاء باللون الأحمر في الجبيل وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، لحالة أتربة مثارة ورياح نشطة وشبه انعدام للرؤية بين 1 إلى 3 كم تنخفض في الجبيل والحفر والخفجي والنعيرية وقرية العليا لأقل من 1 كم.
وفي عسير، جاء إنذار الأرصاد باللون الأصفر لنفس الحالة مصحوبة برياح سرعتها بين 40 إلى 49 كم بالأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب حتى الثامنة مساء.
ووجّه الأرصاد إنذارًا أصفر لنجران، لحالة أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ للرؤية وصواعق رعدية بمحافظة من بدر الجنوب حتى الثامنة مساء.