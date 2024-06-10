رابطة العالم الإسلامي تثمِّن ترحيب "وزاري الخليج" بمضامين مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب"

وشدد فضيلته على تأييد الرابطة لأعضاء المجلس الوزاري في كل ما ذهبوا إليه في دورتهم الستين بعد المئة، من مواقف وقرارات ودعوات؛ ولا سيما ما أصدروه حيال الوضع المأساوي في قطاع غزَّة المنكوب، مُتمنيًا أن يُحالفهم التوفيق في مساعيهم الخيّرة نحو شعوبهم والعالم أجمع، في إطار رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي، التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، وازدهار دولها وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.