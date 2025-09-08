"الإحصاء": الأنشطة غير النفطية تنمو بنسبة 4.6% في الربع الثاني 2025

وأظهرت نتائج النشرة أن الأنشطة الاقتصادية الرئيسة كافة حققت نموًا سنويًا، حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6%، تلتها الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بمعدل 0.6%, وتعد الأنشطة غير النفطية هي المساهم الرئيس في النمو بمقدار 2.6 نقطة مئوية، وساهمت الأنشطة النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.9 و0.3 نقطة مئوية على التوالي.