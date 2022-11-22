"أرامكو" توقّع 59 اتفاقية جديدة في إطار برنامج "اكتفاء"

وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي: "تعزز استثماراتنا الكبيرة في شبكة من الموردين المحليين المتميزين مرونة أرامكو السعودية، وتضمن لنا أن نظل الشركة الأكثر موثوقية في العالم في مجال الطاقة، وتؤسس أرامكو السعودية شبكة واسعة من المنظومات التجارية عالميًا بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع".