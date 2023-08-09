مركز علاج العقم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. يوفر خدمة تجميد الحيوانات المنوية والبويضات

وأكد أن المركز يتميز عن غيره من المراكز المماثلة، بكفاءة الكودار الطبية العاملة، وبتوفر أفضل وأحدث الأجهزة المختصة بعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، مضيفاً أن كل هذه المزايا مكنت المركز من تحقيق الكثير من الإنجازات الطبية المهمة، ومن أبرز تلك الانجازات ارتفاع نسب النجاح فيه إلى معدلات تتجاوز تلك المعتمدة عالمياً من منظمة خصوبة الإنسان الأوربية. وتابع قائلاً أن المركز يحظى بكافة الإمكانيات والخبرة الممتازة في علاج مختلف أسباب العقم، سواء تعلق الأمر بالزوج أو الزوجة، كالإجهاض المتكرر والأورام، وتكيس المبايض، وانعدام الحيونات المنوية عند الرجال وغيرها، وتميز المركز بشكل لافت في علاج حالات العقم المعقدة التي لازم الفشل محاولاتها المتكررة للإنجاب في المراكز الأخرى.