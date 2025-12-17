"البيئة": أمطار على 9 مناطق خلال 24 ساعة.. والحدود الشمالية تسجّل الأعلى بـ16.7 ملم

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن 111 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي سجّلت من الساعة 9 صباح أمس الثلاثاء حتى الساعة 9 من صباح اليوم، هطولات مطرية في مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، والجوف.