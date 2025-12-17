"البيئة": أمطار على 9 مناطق خلال 24 ساعة.. والحدود الشمالية تسجّل الأعلى بـ16.7 ملم

رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة هطول أمطار في 9 مناطق من المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تصدّرتها منطقة الحدود الشمالية بتسجيل أعلى كمية هطول بلغت 16.7 ملم في مطار رفحاء.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن 111 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي سجّلت من الساعة 9 صباح أمس الثلاثاء حتى الساعة 9 من صباح اليوم، هطولات مطرية في مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، والجوف.
تفاصيل كميات الأمطار المسجلة
الرياض: شقراء (14 ملم)، الحريق - شقراء (12 ملم).
القصيم: شري - بريدة (11 ملم)، حي العليا - الأسياح (10.6 ملم).
الشرقية: الجبيل (13.1 ملم)، القاعدة الجوية – حفر الباطن (9.8 ملم).
عسير: وادي زيد - النماص (3.6 ملم)، وادي الحياة – سراة عبيدة (2.2 ملم).
تبوك: الوجه (5.3 ملم)، المعظم - تيماء (2 ملم).
حائل: الشيحية - بقعاء (8.5 ملم)، سميراء (7.2 ملم).
الحدود الشمالية: مطار طريف (10.9 ملم)، حي الورود - العويقلية (8 ملم).
جازان: العيدابي (5.6 ملم)، الدائر (4.7 ملم).
الجوف: عين حواس - القريات (11 ملم)، طبرجل (3.4 ملم).
ودعت الوزارة المهتمين إلى زيارة الرابط التالي للاطلاع على تفاصيل كميات الأمطار في جميع مناطق المملكة خلال الفترة المحددة: https://bit.ly/4pi1qVr