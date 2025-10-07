المنامة .. ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزير الخارجية

ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، للقيادة البحرينية، وتمنياتهما لحكومة وشعب البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل سموه تحيات وتقدير القيادة البحرينية لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والتمنيات لحكومة وشعب المملكة المزيد من الازدهار والرفاه.