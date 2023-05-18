الممثل الخاص للسلطان العماني يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.