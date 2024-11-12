"ماونتن ڤيو" تعلن عن أولى مشروعاتها العقارية في الرياض باستثمارات تبلغ 1.2 مليار ريال سعودي

أعلنت شركة "ماونتن ڤيو" المصرية الرائدة في التطوير العقاري، بالشراكة مع "مايا للتطوير والاستثمار العقاري" في المملكة العربية السعودية، عن مشروعها الأول في مدينة الرياض "وَن ماونتن ڤيو"، باستثمارات قدرها 1.2 مليار ريال (ما يعادل 320 مليون دولار)؛ وجاء ذلك خلال مُشاركتها كراعٍ ماسي في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، وعبر خطاب ألقاه المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة م. عمرو سليمان، خلال حفل تدشين أعمال المعرض، تحت رعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
وأشار م. عمرو سليمان، أن إطلاق مشروع "وَن ماونتن ڤيو" في الرياض يمثل خطوة نوعية لشركة ماونتن ڤيو، ويأتي في إطار حرص الشركة على التوسع الإقليمي، وتقديم مشاريع سكنية استثنائية بمعايير عالمية، تُلبي احتياجات المجتمع السعودي ومُتطلباتهم السكنية المتنوعة، بما يتناسب مع مواصفات السوق المحلي، الذي يتمتع بديناميكية عقارية عالية، مدعومًا بمُستهدفات برنامج الإسكان، أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030.
ويتميز مشروع "وَن ماونتن ڤيو"، الواقع في شمال الرياض والمتوقع طرحه قريبا بكونه مجتمعًا سكنيًا متكاملًا، يضم 500 فيلا، وشوارع وحدائق ومساحات خضراء واسعة، إضافة إلى مركز مجتمعي “ذا لايت هاوس” الذي يقدم ورش عمل وبرامج تنمية مخصصة للسكان والزوار؛ لتعزيز مهاراتهم وتطوير شخصياتهم، فضلًا عن توفير وحدات سكنية متعددة تبدأ مساحاتها من 271 متر مربع وتصل إلى 622 متر مربع، تشمل الفلل المميزة، والفلل التنفيذية، والدوبلكس، مما يضمن تلبية مختلف متطلبات العملاء.
ويُعد "لايت هاوس” (The Lighthouse)، أحد المكونات النوعية للمشروع، حيث يركز على تحقيق السعادة المجتمعية الهادفة، وتمكين الأفراد من العيش بطبيعتهم والتفاعل حول اهتماماتهم المشتركة، بما يساهم في خلق مجتمعات سعيدة ذات معنى، مستندًا إلى خمسة عناصر أساسية للسعادة: البهجة، الحيوية، الحرية، المشاركة، والمعنى.
وأكد المهندس وائل عز، الشريك والرئيس التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو، أن "ذا لايت هاوس" يأتي كمركز مجتمعي يعزز مفهوم السعادة المجتمعية عبر فعاليات تنموية مخصصة، ويشكل إضافة فريدة في سوق العقار السعودي، يستهدف خلق بيئة تفاعلية تمكّن الأفراد من تطوير ذواتهم وتحقيق التوازن في حياتهم"، ويقدم تجربة متكاملة عبر فعاليات وورش عمل مصممة خصيصًا لتنمية الأفراد وفقًا لاحتياجاتهم، كما يقوم بقياس مؤشر السعادة من خلال استبيان شامل يساعد في تخصيص ورش عمل فردية تعزز التوازن بين السعادة الشخصية والتنمية الذاتية.
ويُمثل المشروع المُعلن عنه، أولى خطوات "ماونتن ڤيو" في السعودية، والذي يهدف إلى دعم برنامج الإسكان، وتقديم حلول سكنية تُمكّن الأسر السعودية من تملُّك الوحدات السكنية الملائمة، انطلاقًا من تمتع الشركة بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في السوق المصري، حيث تجاوزت مبيعاتها 25 مليار ريال في السنوات الخمس الماضية.
والجدير بالذكر، تُعد "ماونتن ڤيو" من أبرز الشركات في قطاع التطوير العقاري، وتستند إلى رؤيتها “إعمار الأرض وإسعاد من حولنا”، كما تمتلك الشركة محفظة مشاريع عقارية متكاملة، وتميزت بمشاريعها المبتكرة في مصر، وحصلت على عدة جوائز عالمية عن تصاميمها التي تمزج بين الاستدامة والمعايير الدولية.