القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عددًا من المخالفين لنظام البيئة في مناطق ومحميات مختلفة

كما ضبطت القوات مواطنة مخالفة لنظام البيئة لعدم التزامها بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي، من خلال إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها داخل محمية طويق الطبيعية، حيث طُبقت الإجراءات النظامية بحقها، مؤكدةً أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة في الغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى (3,000) ريال.