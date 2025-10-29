القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عددًا من المخالفين لنظام البيئة في مناطق ومحميات مختلفة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لنقله (4) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض، حيث طُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلّمت الكميات المضبوطة إلى الجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.
كما ضبطت القوات مواطنة مخالفة لنظام البيئة لعدم التزامها بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي، من خلال إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها داخل محمية طويق الطبيعية، حيث طُبقت الإجراءات النظامية بحقها، مؤكدةً أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة في الغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى (3,000) ريال.
وتمكّنت القوات كذلك من ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها داخل محمية عروق بني معارض الطبيعية، وكان بحوزته (3) كائنات فطرية وشبك صيد طيور، حيث طُبقت بحقه الإجراءات النظامية.
وشددت القوات على ضرورة الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تُجرّم صيد الكائنات الفطرية، مبيّنةً أن عقوبة صيد طائر السمان دون ترخيص تبلغ (1,500) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها (5,000) ريال، والصيد دون ترخيص (10,000) ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الشباك أو المصائد أو الأشراك (100,000) ريال.
كما ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (50) رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه، حيث تبلغ عقوبة رعي الأغنام (200) ريال لكل رأس.
وأهابت القوات في الوقت ذاته بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو (999) و**(996)** في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.