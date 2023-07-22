8 علامات مضيئة أبهرت العالم.. ما سر الإعجاب المحلي والإقليمي والعالمي بشخصية ولي العهد؟

وتابع: ثامنًا، لقد نجح في تعظيم مكانة الدولة ورمزيتها من خلال المناسبات الوطنية، كاليوم الوطني ويوم التأسيس ويوم العلم، وأن الرمزية الخاصة هي للدولة فقط، وهي الكيان الذي يحترمه الجميع ما يعزز من روح المواطنة المتأصلة في المواطن السعودي المبنية على الاحترام المتبادل بين القيادة والشعب، وهي علاقة أصيلة مبنية على أساس متين من الشريعة الإسلامية انطلاقًا من ذلك حديث "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"، وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا ينازع الأمر أهله.