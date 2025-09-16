مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تنفذ برامج ودورات نوعية لـ255 مستفيدً

أما برنامج "بسمة حياة" للأطفال المصابين بالسرطان، فقد شهد تنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات الترفيهية والاجتماعية، شملت: برنامج اليوم العالمي لمرضى أطفال السرطان، والاحتفال بيوم التأسيس السعودي، وعيد الأضحى المبارك، وبرنامج "مكارم"، وورشة عمل "ألوان من الطبيعة". واستفاد من هذه الأنشطة ما يقارب (150) طفلًا وطفلة من المنومين في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.