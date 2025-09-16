مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تنفذ برامج ودورات نوعية لـ255 مستفيدً

نفذت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية حزمة من البرامج والدورات التدريبية النوعية استفاد منها (255) مستفيدًا ومستفيدة من مراكز المؤسسة المتخصصة، وذلك ضمن الخطة التنفيذية لإدارة البرامج منذ بداية العام الحالي 2025م.
ففي مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية، قُدمت دورات تدريبية في الذكاء الاصطناعي، ومقدمة في البرمجة بلغة بايثون، إضافة إلى ورشة عمل في فن الطبخ للفتيات، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو (45) طالبًا وطالبة.
وفي مركز بركة لذوي متلازمة داون، نظمت المؤسسة دورة في التصوير الفوتوغرافي، وأخرى في أساسيات الحاسب الآلي وإدخال البيانات، إلى جانب البرنامج الصيفي "أنا مميز"، وورشة عمل في فن الطبخ للفتيات، واستفاد من هذه البرامج (60) طالبًا وطالبة.
أما برنامج "بسمة حياة" للأطفال المصابين بالسرطان، فقد شهد تنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات الترفيهية والاجتماعية، شملت: برنامج اليوم العالمي لمرضى أطفال السرطان، والاحتفال بيوم التأسيس السعودي، وعيد الأضحى المبارك، وبرنامج "مكارم"، وورشة عمل "ألوان من الطبيعة". واستفاد من هذه الأنشطة ما يقارب (150) طفلًا وطفلة من المنومين في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.
وفي هذا السياق، صرّح مدير إدارة البرامج بالمؤسسة، الأستاذ صالح محمد الشمراني، بأن المؤسسة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات المستفيدين وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، مؤكدًا أن البرامج صُممت بعناية لتلبية احتياجاتهم التعليمية والمهنية والترفيهية، وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأضاف الشمراني أن المؤسسة تعمل حاليًا على إعداد مجموعة جديدة من البرامج والدورات المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة، لضمان استمرارية تطوير قدرات المستفيدين وتمكينهم في مختلف المجالات.