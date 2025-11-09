ضمن مبادرة "سماي".. المملكة تحتفي بتأهيل مليون مواطن في الذكاء الاصطناعي

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لقطاع بناء القدرات في "سدايا" الدكتور أحمد الغامدي أن المبادرة تمثل نموذجًا ملهمًا لتكامل الجهود الحكومية في تمكين رأس المال البشري، مبينًا أن تجاوز عدد المستفيدين مليون مشارك يُعد إنجازًا يعكس وعي المجتمع بأهمية هذه التقنيات في بناء مستقبل معرفي قائم على الابتكار.