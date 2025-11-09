ضمن مبادرة "سماي".. المملكة تحتفي بتأهيل مليون مواطن في الذكاء الاصطناعي

احتفت وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بتجاوز مبادرة "سماي" حاجز مليون مواطن ومواطنة تلقّوا تدريبًا نوعيًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وحصلوا على شهادات معتمدة، في إنجاز وطني غير مسبوق تحقق خلال فترة زمنية قصيرة.
وأقيم حفل بهذه المناسبة اليوم، على مسرح وزارة التعليم في الرياض، بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي نائب وزير التعليم الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وعدد من القيادات والمسؤولين.
ورفع معالي وزير التعليم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على ما يقدمانه من دعم كريم وتمكين دائم لأبناء الوطن، مؤكدًا أن مبادرة "سماي" تجسد هذا التوجه الوطني بالاستثمار في الإنسان السعودي كعنصر رئيس في التنمية.
وأوضح أن هذا الإنجاز ثمرة للتكامل بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية و"سدايا"، ويعكس انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي وضعت التقنية والابتكار في صلب النمو الوطني المستدام، مؤكدًا أن الوزارة فتحت أبوابها للطلاب والطالبات للمشاركة في المبادرة واكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لقطاع بناء القدرات في "سدايا" الدكتور أحمد الغامدي أن المبادرة تمثل نموذجًا ملهمًا لتكامل الجهود الحكومية في تمكين رأس المال البشري، مبينًا أن تجاوز عدد المستفيدين مليون مشارك يُعد إنجازًا يعكس وعي المجتمع بأهمية هذه التقنيات في بناء مستقبل معرفي قائم على الابتكار.
وشهدت المبادرة تفاعلًا واسعًا من مختلف مناطق المملكة، إذ بلغ عدد المشاركين أكثر من مليون مواطن ومواطنة، منهم 52% من النساء و48% من الرجال، وشكل الموظفون نسبة 70% من المشاركين، فيما بلغت نسبة الطلاب 30%.
وتُجسّد مبادرة "سماي" نجاح تضافر الجهود بين الجهات الثلاث في تطوير المهارات الرقمية للمواطنين، وترسيخ مكانة المملكة كدولة رائدة في بناء القدرات البشرية وصناعة مستقبلها المزدهر.