"إغاثي الملك سلمان" يوزِّع سلالاً غذائية في إدلب واليمن ودارفور وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وألبانيا وبنغلاديش

يُذكر أن فريقًا من المركز قام مؤخرًا بزيارة تفقدية للمناطق المتضررة من العاصفة الثلجية التي شهدتها جمهورية طاجكستان، ونتج منها مصرع العشرات، وإصابة آخرين، وتدمير عدد من المنازل والطرق، وترك مئات الأسر منازلها من جراء الانهيارات الثلجية.