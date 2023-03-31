"إغاثي الملك سلمان" يوزِّع سلالاً غذائية في إدلب واليمن ودارفور وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وألبانيا وبنغلاديش

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع المواد الإغاثية المتنوعة على متضرري الزلزال في مدينة سلقين بمحافظة إدلب شمال سوريا.
وجرى توزيع 762 سلة غذائية و762 سلة نظافة، استفادت منها 762 أسرة.
كما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 15 طنًّا من السلال الغذائية في مقاطعة تيارت بجمهورية موريتانيا، استفاد منها 1.800 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية موريتانيا لعام 2023م.
فيما دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع 9.901 حقيبة إيوائية عاجلة على المتضررين من الانهيارات الثلجية في جمهورية طاجيكستان، استفاد منها 49.505 أفراد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان.
وأشاد السفير وليد الرشيدان بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة المتواصلة لدعم الفئات المحتاجة والمتضررة في طاجكستان، مشيدًا بالدور الإنساني الملموس الذي تضطلع به السعودية لخدمة المحتاجين في أنحاء العالم.
يُذكر أن فريقًا من المركز قام مؤخرًا بزيارة تفقدية للمناطق المتضررة من العاصفة الثلجية التي شهدتها جمهورية طاجكستان، ونتج منها مصرع العشرات، وإصابة آخرين، وتدمير عدد من المنازل والطرق، وترك مئات الأسر منازلها من جراء الانهيارات الثلجية.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة العربية السعودية، من خلال ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)، على تقديم الدعم الإغاثي الطارئ لجميع الدول المتضررة.
وفي السياق ذاته، قدَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، الدعم الإيوائي لأكثر من 600 نازح يمني في جنوب محافظة تعز؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.
وجرى تزويد النازحين بالمواد اللازمة لبناء مآويهم، أو إعادة تأهيلها لتكون أقوى وأكثر استدامة، إلى جانب تقديم المواد الأساسية الأخرى، كالبطانيات والفرش، والألواح الشمسية، وخزانات المياه.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها السعودية، ممثلة بذرعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)، للوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وتخفيف معاناته من جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.
كما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 13 طنًّا و848 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في مدينة لنيسيا بمحافظة خوتنج بجمهورية جنوب إفريقيا، استفاد منها 2.400 فرد، بواقع 400 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع سلة إطعام لعام 2023م؛ لتدعيم الأمن الغذائي في جمهورية جنوب إفريقيا.
ووزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3 أطنان و483 كيلوجرامًا من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة ليباك بمقاطعة بنتن في جمهورية إندونيسيا، استفاد منها 40 أسرة، بواقع 155 فردًا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام لجمهورية إندونيسيا لعام 2023م.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية، الذي يهدف إلى توزيع 6.687 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 33.435 فردًا في مناطق جاكرتا، وجاوه الغربية، وبنتن، وجاوة الوسطى.
كما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 4 أطنان و120 كيلوجرامًا من السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة كوكس في ألبانيا، استفاد منها 360 فردًا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية ألبانيا لعام 2023م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
فيما وزَّع المركز 14 طنًّا و790 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في محلية الجنينة بولاية غرب دافور في جمهورية السودان، استفاد منها 3.264 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 32.850 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 197.100 فرد، في ولايات الخرطوم، وشمال كردفان، ووسط كردفان، وغرب دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب دارفور، والبحر الأحمر.
كما وزَّع المركز أمس 24 طنًّا من السلال الغذائية في مناطق نوابارا وإسلام بور وجمال بور بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 6.000 فرد، بواقع 1.000 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في بنغلاديش لعام 2023م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.