فعاليات سياحية ملهمة.. شراكة استراتيجية تجمع الدوري الإسباني و"روح السعودية"

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة؛ لرفع مستوى الوعي بروح السعودية، الهوية الرسمية للسياحة السعودية، من خلال حفل تدشين وإطلاق العديد من الأنشطة المقامة بالمملكة، بالإضافة لتصميم العروض والباقات المشتركة والتجارب السياحية الملهمة، والموجهة لجذب شرائح متنوعة من متابعي الدوري الإسباني، عبر تسليط الأضواء على المملكة، موطن الحفاوة والأصالة وكرم الضيافة العربي، والوجهة الأسرع نموًّا على مستوى العالم، كما سيتم تطوير ودفع عجلة نمو هذه الشراكة عن طريق التعاون المستمر والخطوات التسويقية المبتكرة والمحتوى الرقمي المميز.