فعاليات سياحية ملهمة.. شراكة استراتيجية تجمع الدوري الإسباني و"روح السعودية"

أعلن الدوري الإسباني للمحترفين "LALIGA"، عن توقيع شراكة استراتيجية مع "روح السعودية"؛ بصفتها الراعي الدولي والوجهة السياحية الرسمية لعشاق كرة القدم الإسبانية حول العالم.
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة؛ لرفع مستوى الوعي بروح السعودية، الهوية الرسمية للسياحة السعودية، من خلال حفل تدشين وإطلاق العديد من الأنشطة المقامة بالمملكة، بالإضافة لتصميم العروض والباقات المشتركة والتجارب السياحية الملهمة، والموجهة لجذب شرائح متنوعة من متابعي الدوري الإسباني، عبر تسليط الأضواء على المملكة، موطن الحفاوة والأصالة وكرم الضيافة العربي، والوجهة الأسرع نموًّا على مستوى العالم، كما سيتم تطوير ودفع عجلة نمو هذه الشراكة عن طريق التعاون المستمر والخطوات التسويقية المبتكرة والمحتوى الرقمي المميز.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين: "ترسخ هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة من جهود (روح السعودية) في جذب شرائح أكبر من المسافرين حول العالم، عبر التفاعل والتواصل والجسور الممتدة بين الرياضة والسفر والثقافة؛ حيث ترحب المملكة بزوارها من كل أنحاء العالم، وتدعوهم للاستمتاع بالوجهات السياحية والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، والفعاليات النوعية والعالمية الشيقة".
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للدوري الإسباني للمحترفين أوسكار مايو، أن هذه الاتفاقية تؤكد الالتزام القوي والارتقاء بسمعة وانتشار الدوري الإسباني في العالم العربي، كما تعزز الارتباط الوثيق بين السفر والرياضة، كجسور تواصل تجمع بين الشعب السعودي والإسباني، وتحقق الفوائد المرجوة للطرفين.
وأشار سفير الدوري الإسباني للمحترفين إيكر كاسياس، إلى أن التطور الهائل لكرة القدم والفعاليات الرياضية بالمملكة، قيمة مضافة تعزز جاذبية الوجهات السياحية السعودية، بالإضافة إلى الطبيعة والثراء والعمق والتنوع الثقافي.
وأكد "كاسياس" نجاح هذه الشراكة الجديدة والمثمرة؛ في جذب عشاق الكرة، وشرائح جديدة من المتابعين.