"هيئة البحر الأحمر" تُصدر أول 4 أكواد سعودية بمواصفات عالمية

كما يأتي إصدار الهيئة للأكواد، انطلاقًا من مهامها التي من بينها وضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة ‏بتقديم الخدمات في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية والمراسي البحرية السياحية بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها، والإشراف عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير الأنشطة السياحية الساحلية، بما يجعل البحر الأحمر وجهة سياحية عالمية رائدة.