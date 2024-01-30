عددها أكثر من رمال الأرض.. "الزعاق": النجوم عند العرب 3 أنواع

وأضاف الزعاق؛ أن النجوم عند العرب ثلاثة أنواع، منها النجوم الاستدلالية التي يستدل بها على الجهات "الجدي واليماني"، والحسابية التي يستدل بها على حسابات المواسم، وجمالية التي هي زينة السماء.