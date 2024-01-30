عددها أكثر من رمال الأرض.. "الزعاق": النجوم عند العرب 3 أنواع

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن القبة السماوية بما تحويه من نجوم وسدوم وكواكب مصدر إلهام للإنسان العربي، فعن طريقها يعرفون مواسمهم وحساباتهم.
وأضاف الزعاق؛ أن النجوم عند العرب ثلاثة أنواع، منها النجوم الاستدلالية التي يستدل بها على الجهات "الجدي واليماني"، والحسابية التي يستدل بها على حسابات المواسم، وجمالية التي هي زينة السماء.
وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس"، أن عدد نجوم السماء أكثر من عدد رمال الأرض، وتأتي على شكل تجمعات نجمية تخيلها الإنسان القديم على شكل مخلوقات بشرية وحيوانية وجمادات، وأسموها القدماء بالبروج.