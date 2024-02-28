"أمانة الرياض" تضبط 65 عاملًا مخالفًا وتغلق 8 محالّ وتتلف موادّ غذائية فاسدة

فيما تواصل غرفةُ العمليات المشتركة جهودَها في الجولات الرقابية الميدانية لتكثيف معالجة المخالفات، وتعزيز الامتثال، ومنع أي تجاوزات للأنظمة، وتصحيح وضع العمالة المخالفة، وتوفير بيئة صحية آمنة في الأحياء السكنية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق جودة الحياة، وذلك في إطار الوصول إلى رياض مزدهرة، مستدامة، حضرية.