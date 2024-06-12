"هيئة الطرق": أكثر من 3500 لوحة إرشادية على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة

هيّأت الهيئة العامة للطرق، كل الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بجميع عوامل السلامة التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلهم عبر شبكة طرق المملكة التي تُعَد الأولى على مستوى العالم في مؤشر الترابط وفقًا لمنتدى التنافسية العالمي؛ وهو الأمر الذي يسهم تنقل ضيوف الرحمن ويعزز من تجربتهم أثناء تنقلهم للمشاعر المقدسة عبر شبكة طرق المملكة.