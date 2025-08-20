سيول وادي بن عبدالله تحتجز راعيًا.. ومدني الموسم يباشر ويواصل الجهود لإنقاذه

تباشر فرق الدفاع المدني بمركز الموسم في جازان، حاليًا، حادثة احتجاز راعٍ حاصرته السيول في وادي بن عبدالله بالموسم، وذلك إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.