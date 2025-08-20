سيول وادي بن عبدالله تحتجز راعيًا.. ومدني الموسم يباشر ويواصل الجهود لإنقاذه

تباشر فرق الدفاع المدني بمركز الموسم في جازان، حاليًا، حادثة احتجاز راعٍ حاصرته السيول في وادي بن عبدالله بالموسم، وذلك إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
وأوضح مصدر لـ"سبق" أن الفرق الميدانية هرعت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث جرى تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ باستخدام المعدات المخصصة للوصول إلى المحتجز، في ظل جريان السيول ووعورة التضاريس.
وأكد المصدر أن الجهود لا تزال متواصلة لإنقاذ الراعي والتأكد من سلامته، مشددًا على أهمية التزام الأهالي بالتعليمات والتحذيرات الصادرة، وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.