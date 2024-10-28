محافظ "المواصفات": قِيَم معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات تتضمن تحقيق رضا أفضل للموظفين

من جهته، أوضح الدكتور بريندان نيلسون أن الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية وما يتعلق بجوانب الاستدامة فيها، يتطلب خططًا إستراتيجية للشركات، مما يسهم في ضمان تحقيق تلك المستهدفات والقضاء على التحديات، مع أهمية المحافظة على قيم الشركة ومعاييرها الخاصة إلى جانب احترام ثقافة وأنظمة البلدان التي تعمل بها، والالتزام نحو تحقيق مبادرات في مسارات المسؤولية الاجتماعية لخدمة العالم، وجعله مكانًا أفضل وإحداث الفارق في المجتمعات.