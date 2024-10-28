محافظ "المواصفات": قِيَم معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات تتضمن تحقيق رضا أفضل للموظفين

انطلقت، اليوم، أولى جلسات الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 في مدينة الرياض، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية الحديث عن موضوع "من الحوافز إلى التوقعات.. كيف يمكن للتفكير على المستوى الوطني أن يدفع نمو وتأثير المسؤولية الاجتماعية؟"، بمشاركة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "إنترافيبل" الدكتور معن مرتضى القطامين، ورئيس "بوينج جلوبال" بريندان نيلسون، وسفير مملكة هولندا لدى المملكة هانز بيتر فان دير وود.
وتناول الدكتور "القصبي" المسؤولية الاجتماعية في رؤية 2030، عادًّا حصر المسؤولية الاجتماعية على تطوير المجتمع فقط بأنه تفسير خاطئ، فهي ذات مفهوم أشمل وأوسع تمتد إلى حماية البيئة وحقوق الإنسان والمسائل الخاصة بالمستهلك، مما يتطلب النظر بصورة واسعة وتطوير المعايير وتنفيذ البرامج التوعوية للقطاع العام والخاص نحو تبنّي ممارسات ومبادرات إبداعية.
ورأى أن القيم الأساسية للمعايير في المسؤولية الاجتماعية، هي مساعدة المؤسسات والشركات على تأسيس وتوطين المسؤولية بها تتجاوز تغطية مسائل متعلقة بكيفية الموارد المالية والإستراتيجيات، للوصول إلى جوانب المسؤولية الأخرى نحو تحقيق رضا أفضل للموظفين وإبراز العلامة والهوية التجارية.
في المقابل، بيّن معن القطامين أن رؤية 2030 أعطت بعدًا للإبداع لشموليتها التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة وانخفاض أرقام البطالة وغيرها من المنجزات التي ترتكز على المسؤولية الاجتماعية، مما يتطلب العمل على تطوير اللوائح والتنظيمات والاهتمام بالجانب التوعوي وتعزيزه لمواجهة التحديات.
وتطرق هانز بيتر وود إلى أهمية المسؤولية الاجتماعية في تقديم الخدمات للمجتمع من صحة وتعليم واستدامة عالمية وإقليمية مع قياس أهمية تلك الاستدامة على التشريعات، مستشهدًا بالتنظيم الأوروبي الخاص بتطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات ودوره في تنظيم المبادرات والممارسات والقضاء على التباينات التي كانت تحدث.
من جهته، أوضح الدكتور بريندان نيلسون أن الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية وما يتعلق بجوانب الاستدامة فيها، يتطلب خططًا إستراتيجية للشركات، مما يسهم في ضمان تحقيق تلك المستهدفات والقضاء على التحديات، مع أهمية المحافظة على قيم الشركة ومعاييرها الخاصة إلى جانب احترام ثقافة وأنظمة البلدان التي تعمل بها، والالتزام نحو تحقيق مبادرات في مسارات المسؤولية الاجتماعية لخدمة العالم، وجعله مكانًا أفضل وإحداث الفارق في المجتمعات.
يُذكر أن "المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024" يعد أكبر تجمع لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص لإبراز مسؤوليتهم الاجتماعية ومُنجزاتهم وتوجهاتهم لنمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع وحماية البيئة، حيث يتيح الملتقى فرصة الالتقاء بين جميع الأطراف ذات العلاقة ومشاركة التجارب المتميزة وقصص النجاح عبر الجلسات الحوارية وورش العمل والمعرض المُصاحب، ونقل المعرفة وفق أفضل الممارسات الدولية؛ لتعزيز الأثر واستدامة الكوكب.