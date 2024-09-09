تطبيق نينجا يطلق حملة اليوم الوطني بكاش باك حتى 94 % على أكثر من 4,000 منتج

وكان نينجا قد أطلق حملة مشابهة في سنة 2023 بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93 بعرض كاش باك حتى 93 % حقق من خلالها نموًا شهريًا تجاوز الـ 15 %. ويحرص تطبيق نينجا على مواكبة المواسم وإطلاق حملات نوعية ليوفر لعملائه جميع احتياجاتهم داخل التطبيق، حيث سبق أن أعلن نينجا عن حملة الصيف التي اُختتمت في شهر أغسطس الماضي وحظيت بإقبال كبير من العملاء على منتجات عديدة وبخصومات مغرية، وحملة العودة للمدارس التي وفرت للعملاء جميع احتياجاتهم من مستلزمات الدراسة من أدوات مكتبية وحافظات طعام وغيرها.