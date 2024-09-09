تطبيق نينجا يطلق حملة اليوم الوطني بكاش باك حتى 94 % على أكثر من 4,000 منتج

أعلن تطبيق نينجا عن إطلاق حملة العروض بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي يوافق يوم 23 سبتمبر بتقديم كاش باك حتى 94 % على أكثر من 4,000 منتج داخل التطبيق، تشمل قسمًا خاصًا للعلامات التجارية السعودية بالإضافة إلى الأقسام الأخرى من المقاضي والمستلزمات المنزلية ومنتجات الجمال والقهوة والخضار والفواكه.
وكان نينجا قد أطلق حملة مشابهة في سنة 2023 بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93 بعرض كاش باك حتى 93 % حقق من خلالها نموًا شهريًا تجاوز الـ 15 %. ويحرص تطبيق نينجا على مواكبة المواسم وإطلاق حملات نوعية ليوفر لعملائه جميع احتياجاتهم داخل التطبيق، حيث سبق أن أعلن نينجا عن حملة الصيف التي اُختتمت في شهر أغسطس الماضي وحظيت بإقبال كبير من العملاء على منتجات عديدة وبخصومات مغرية، وحملة العودة للمدارس التي وفرت للعملاء جميع احتياجاتهم من مستلزمات الدراسة من أدوات مكتبية وحافظات طعام وغيرها.
يُذكر أن نينجا توسع في أعماله أخيرًا بإضافة آلاف المطاعم داخل التطبيق، مع المحافظة على مميزات تطبيق نينجا التي جعلته أكثر تطبيق تجاري تحميلاً في السعودية في 2023، ومنها سهولة الاستخدام وسرعة التوصيل والعروض المستمرة حيث يتوفر الآن في التطبيق العديد من العروض الحصرية مع كبرى المطاعم والعلامات التجارية المعروفة.
ويعتزم نينجا أن يكون المنصة الأولى التي تخدم العملاء في جميع احتياجاتهم، ولهذا أعلن التطبيق عن خطته لإضافة 10 آلاف مطعم إضافي في 2024، بالإضافة إلى المنتجات المتنوعة الأخرى داخل التطبيق ليخدم أكثر من 25 مدينة حول المملكة بالإضافة إلى البحرين وقطر.