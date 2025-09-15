إطلاق اسم جولة "#عزّنا_بطبعنا " على الجولة الثالثة من دوري روشن

وجه وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بجولة #عزّنا_بطبعنا، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 95.
كما وجه سموه بتسمية الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) والجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية بجولة (#عزّنا_بطبعنا) ، إضافة للاحتفال في جميع المسابقات والمنافسات بمختلف الألعاب الرياضية الأخرى، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 95.
الجدير ذكره أن الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين ستنطلق يوم الخميس القادم بإقامة ثلاث مباريات على أن تستكمل يومي الجمعة والسبت القادمين.