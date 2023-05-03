"لتبقى" تقدم عددًا من النصائح والإرشادات للحد من هدر الطاقة الكهربائية

وبشأن التعامل الأمثل مع جهاز الثلاجة، نصحت الهيئة بإبعادها عن مصادر الحرارة، مثل السخان الكهربائي والبوتاجاز، إلى جانب أشعة الشمس؛ مشيرة إلى أن هذه المصادر تؤثر على أداء الثلاجة، وتُفقدها درجة البرودة؛ مما يدفع موتور الثلاجة للعمل أكثر دون توقف؛ للتعويض، إلى جانب ضبط درجة حرارتها على درجة متوسطة.