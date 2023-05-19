أمين "التعاون الإسلامي": القمة العربية تنعقد في ظرف دقيق يتطلب تعزيز التعاون والتضامن

وتطلع "طه" إلى تعزيز التضامن مع دول منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد التي تجمعها والعالم العربي أواصر تاريخية وجغرافية وثيقة، معربًا عن أمله في إدراك أهمية تكثيف التنسيق بين المنظمة والجامعة في مختلف المجالاتِ، مثل تمكين المرأة والشباب، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتصدي لخطاب الكراهية والإسلاموفوبيا.