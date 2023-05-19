أمين "التعاون الإسلامي": القمة العربية تنعقد في ظرف دقيق يتطلب تعزيز التعاون والتضامن
قدّم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية 32، خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللمملكة العربية السعودية على رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.
وأكد ثقته في أن تزامن رئاسة المملكة العربية السعودية للقمتين العربية والإسلامية الحاليتين، سوف يضفي زخمًا جديدًا على التعاون بين المنظمتين، عبر تنسيق الجهود؛ بغية معالجة القضايا المشتركة والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات في إطار العمل متعدد الأطراف.
وأشاد كذلك بالجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية لتعزيز العمل العربي المشترك خلال رئاستها الدورة السابقة.
وقال "طه": إن القمة العربية تنعقد في ظرف دقيق وتحديات تواجه العالمين العربي والإسلامي وتتطلب تعزيز التعاون والتضامن وتكثيف الجهود والتنسيق، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تعد مركزية للعالم العربي والإسلامي، وتشهد استمرار انسداد أفق الحل السياسي وتصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك.
وأعرب عن عميق الانشغال بالأزمة في السودان، مذكّرًا بدعوة المنظمة إلى الوقف العاجل والدائم لإطلاق النار واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات.
وجدد ترحيب المنظمة بالمبادرة السعودية- الأمريكية المشتركة لبدء المحادثات الأولية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة.
وناشد الأطراف السودانية العمل على تغليب المصلحة الوطنية للسودان بما يحافظ على وحدته ويحقق طموحات شعبه.
وشدد الأمين العام على حرص المنظمة على دعم كل الجهود لإزالة أسباب التوتر وتجاوز عقبات الماضي وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن وليبيا وسوريا، بالإضافة إلى تعزيز التضامن مع الصومال لمساعدته على تجاوز الصعاب.
وتطلع "طه" إلى تعزيز التضامن مع دول منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد التي تجمعها والعالم العربي أواصر تاريخية وجغرافية وثيقة، معربًا عن أمله في إدراك أهمية تكثيف التنسيق بين المنظمة والجامعة في مختلف المجالاتِ، مثل تمكين المرأة والشباب، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتصدي لخطاب الكراهية والإسلاموفوبيا.