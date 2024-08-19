لمدة 4 سنوات.. "التخصصات" تعتمد مدينة الملك سلمان الطبية كمركز تدريب لطب الطوارئ

حصلت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، على شهادة اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريب معتمد لبرنامج طب الطوارئ لمدة أربع سنوات.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن هذا الاعتماد جاء بعد استيفاء مدينة الملك سلمان الطبية كافة اشتراطات ومعايير الخدمة المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بناءً على نتائج التقييم وتوصيات لجنة تقييم جهات التطوير المهني في الإدارة التنفيذية للتطوير بالهيئة.
وبيّن التجمع الصحي أن الاعتماد يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تعزيز مهارات الأطباء في التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة وفعالية، وتسريع الاستجابة الطبية، والذي يسهم في تقليل وقت الانتظار وتحسين إدارة الحالات الطارئة، كما يعمل على تطوير بروتوكولات العلاج وتحسين معايير وإجراءات العمل في أقسام الطوارئ.