لمدة 4 سنوات.. "التخصصات" تعتمد مدينة الملك سلمان الطبية كمركز تدريب لطب الطوارئ

وبيّن التجمع الصحي أن الاعتماد يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تعزيز مهارات الأطباء في التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة وفعالية، وتسريع الاستجابة الطبية، والذي يسهم في تقليل وقت الانتظار وتحسين إدارة الحالات الطارئة، كما يعمل على تطوير بروتوكولات العلاج وتحسين معايير وإجراءات العمل في أقسام الطوارئ.