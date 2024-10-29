الهلال الأحمر بالمدينة المنورة يستعد للتقلبات الجوية بـ60 فرقة إسعافية

وأشار مدير فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، إلى جاهزية غرفة القيادة والسيطرة لمباشرة العمل الميداني عبر 60 فرقة إسعافية، تشمل فِرَق الاستجابة المتقدمة والأساسية والسريعة، وآليات الاستجابة النوعية، والفِرَق الإسعافية التطوعية في المنطقة المركزية والمسجد النبوي؛ بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في جميع الظروف المناخية على مدار الساعة؛ مؤكدًا أهمية الوعي المجتمعي في اتباع التعليمات وإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة أثناء حالة هطول الأمطار.