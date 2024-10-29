الهلال الأحمر بالمدينة المنورة يستعد للتقلبات الجوية بـ60 فرقة إسعافية

أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، جاهزية الفِرَق الإسعافية والكوادر الميدانية لمباشرة جميع الحالات الطارئة؛ إثر حالة التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة اليوم، وفق تقرير الحالة المطرية الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
وأشار مدير فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، إلى جاهزية غرفة القيادة والسيطرة لمباشرة العمل الميداني عبر 60 فرقة إسعافية، تشمل فِرَق الاستجابة المتقدمة والأساسية والسريعة، وآليات الاستجابة النوعية، والفِرَق الإسعافية التطوعية في المنطقة المركزية والمسجد النبوي؛ بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في جميع الظروف المناخية على مدار الساعة؛ مؤكدًا أهمية الوعي المجتمعي في اتباع التعليمات وإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة أثناء حالة هطول الأمطار.
وبيّن "الزهراني" أن الهيئة تتلقى طلبات الخدمة الإسعافية عبر الرقم الموحد 997 وتطبيق "أسعفني" على مدار 24 ساعة.