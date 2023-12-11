برعاية وزير البيئة.. انطلاق مؤتمر التميز التشغيلي 2023 في الرياض غدًا

ويناقش المؤتمر 10 محاور رئيسية بمشاركة أكثر من 120 متحدثًا محليًا وعالميًا،ويتضمن 20 جلسة حوارية، و25 ورشة عمل و12 قصة نجاح، ويبحث تسريع تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي، كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما يستهدف إبراز فرص الإبداع والابتكار والاستثمار فيها، بجانب مشاركة المعلومات والمعارف والخبرات، التي تُمكن من بلوغ الآفاق الواعدة وتلبي أهداف وتطلعات القطاعات الخدمية والصناعية، وتُمكنها من تنمية الموارد والقدرات، بالقدر الذي يعزز مساهمتها في تحقيق المستهدفات الوطنية.