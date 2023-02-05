تكريم الفائزين بجائزة أداء الصحة في نسختها الخامسة لعام 2022م

وسجَّلت جائزة أداء الصحة خلال هذا العام 2022 العديد من المكتسبات والنتائج، من أبرزها تحسُّن معدلات الفئات الحرجة من إجمالي زيارات الطوارئ بنسبة 23‎%‎ بين عامَي 2019 و2023م؛ وهذا ناتج من تقديم الخدمات بشكل أمثل للحالات الأكثر حرجًا، إضافة إلى انخفاض متوسط الفترة الزمنية من وقت كشف الطبيب حتى اتخاذ القرار الطبي بنسبة 21‎%‎، وكذلك ارتفاع إنتاجية العمليات الجراحية بنسبة 24% خلال 2022م، كما ارتفعت نسبة الحصول على أول موعد (أربعة أسابيع) في المستشفيات في العيادات المتخصصة من 62% إلى 72% خلال 2022م، وهذا يمثل تحسنًا بمقدار 16%.