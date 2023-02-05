تكريم الفائزين بجائزة أداء الصحة في نسختها الخامسة لعام 2022م

برعاية فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة، كرَّمت "الصحة" مساء اليوم الأحد الفائزين بجائزة أداء الصحة في نسختها الخامسة لعام 2022م، التي بلغ عدد المشاركات بها أكثر من 650 مشاركة على الصعيدَيْن الوطني والدولي في مساراتها الخمسة.
ونال المراكز الخمسة الأولى في الكشف المبكر والوقاية، على التوالي: مستشفى جون هوبنكز (أرامكو)، مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، مركز الملك سلمان لأمراض الكلى، إدارة نموذج الرعاية والصحة العامة وصحة المجتمع بتجمع القصيم الصحي ومستشفى الولادة بالطائف.
وفي الرعاية الممكنة رقميًّا كان الخمسة الأوائل هم: مستشفى الحرس الوطني، مستشفى المواساة بالدمام، مستشفى الملك خالد بالخرج، (لبيه) لخدمات الرعاية الصحية ومستشفى الأمين.
أما في تقديم الرعاية المتخصصة فكانت المراكز الخمسة الأولى من نصيب: مستشفى العيون بالظهران، مستشفى القطيف المركزي، مستشفى جون هوبكنز (أرامكو)، مجمع إرادة للصحة النفسية بنجران ومركز الأمير سلطان للقلب بنجران.
وفي مسار كفاءة الوصول للرعاية نال المراكز الخمسة الأولى كل من: مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، مدينة الملك سعود الطبية، مستشفى السحن، مستشفى الملك سعود بعنيزة ومستشفى الولادة والأطفال بأبها.
وحصل على المراكز الخمسة الأولى في مسار تحسين الرعاية الحرجة: مستشفى الملك خالد بالخرج، مستشفى جون هوبكنز (أرامكو)، مدينة الملك سعود الطبية، مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية ومدينة الملك عبدالله الطبية.
وسجَّلت جائزة أداء الصحة خلال هذا العام 2022 العديد من المكتسبات والنتائج، من أبرزها تحسُّن معدلات الفئات الحرجة من إجمالي زيارات الطوارئ بنسبة 23% بين عامَي 2019 و2023م؛ وهذا ناتج من تقديم الخدمات بشكل أمثل للحالات الأكثر حرجًا، إضافة إلى انخفاض متوسط الفترة الزمنية من وقت كشف الطبيب حتى اتخاذ القرار الطبي بنسبة 21%، وكذلك ارتفاع إنتاجية العمليات الجراحية بنسبة 24% خلال 2022م، كما ارتفعت نسبة الحصول على أول موعد (أربعة أسابيع) في المستشفيات في العيادات المتخصصة من 62% إلى 72% خلال 2022م، وهذا يمثل تحسنًا بمقدار 16%.
يُذكر أن جائزة أداء الصحة جائزة سنوية، تمثل الريادة في التمكين ودعم القدرات، وتعزيز ثقافة قياس الأداء، ودعم اتخاذ القرارات بناء على المعلومات الناتجة؛ وذلك من أجل قطاع صحي يهتم بالمستفيد.