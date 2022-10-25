وزير التجارة: انطلاق "مستقبل الاستثمار" يُعزِّز ريادة السعودية لتمكين نظام عالمي جديد

وبيَّن "القصبي" في تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر" أنه التقى اليوم على هامش المبادرة رئيس وزراء كندا السابق ستيفن هاربر، ووزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية الفنلندي فيله سكيناري، ومعالي وزير التنمية والاستثمار اليوناني أدونيس جورجياذيس، ووزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، وقال: "بحثنا تطوير علاقاتنا، وتعزيز التبادل التجاري".