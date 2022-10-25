محليات

وزير التجارة: انطلاق "مستقبل الاستثمار" يُعزِّز ريادة السعودية لتمكين نظام عالمي جديد

"القصبي" كشف عبر تغريدات عن لقاءات عدة على هامش المبادرة لتعزيز التعاون
وزير التجارة: انطلاق "مستقبل الاستثمار" يُعزِّز ريادة السعودية لتمكين نظام عالمي جديد
عبدالله العنزي
عبدالله العنزي

أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة قادة ومبتكرين عالميين يعزز ريادة السعودية لتمكين نظام عالمي جديد، يُطوِّر الاقتصادات، ويُلبي احتياجات العالم.

وبيَّن "القصبي" في تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر" أنه التقى اليوم على هامش المبادرة رئيس وزراء كندا السابق ستيفن هاربر، ووزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية الفنلندي فيله سكيناري، ومعالي وزير التنمية والاستثمار اليوناني أدونيس جورجياذيس، ووزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، وقال: "بحثنا تطوير علاقاتنا، وتعزيز التبادل التجاري".

وأضاف: كما التقيت السيد ستيفن شوارزمان رئيس مجلس إدارة مجموعة بلاكستون، وبيل وينتر رئيس مجموعة ستاندرد شارترد، ورونالدو مشحور نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط، ويوجين ويليمسن الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو، وناقشنا تعزيز الابتكار، وتطوير التقنيات والصناعات، واستثمار الفرص الواعدة في رؤية 2030.

رؤية 2030
وزير التجارة
ماجد القصبي
وزير الإعلام المكلف
وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف
الاستثمار

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org