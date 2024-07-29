وسط حضور كبير.. محافظ شقراء يفتتح "مهرجان فلفل شقراء 4" ويتجول في أركانه

برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، افتتح محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، مهرجان فلفل شقراء الرابع والفعاليات المصاحبة له، وسط حضور كبير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركة في المهرجان، إلى جانب عددٍ من المستثمرين والمزارعين والمهتمين بزراعة الفلفل وإنتاجه.
وقدّم محافظ شقراء شكره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ لرعايته الكريمة للمهرجان، تأكيدًا لدعم القيادة المتواصل للقطاع الزراعي، وتمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم الزراعية وتحسين مستوى دخلهم، مبينًا أن محافظة شقراء تُعد من المحافظات الرائدة وصاحبة تاريخ عريق في المجال الزراعي، حيث تُشكّل الزراعة مصدر الدخل الرئيس لسكان المحافظة، والسبيل الأساسي لكسب عيشهم.
وأوضح "البواردي" أن مهرجان الفلفل يقام سنويًا في المحافظة؛ لدعم وتمكين المزارعين والمنتجين من تسويق أنواع الفلفل المتنوعة، والإسهام في زيادة دخلهم، بالإضافة لفتح نوافذ تسويق إضافية من خلال الاستفادة من الإقبال الكبير الذي يحققه المهرجان، كما يوفّر فرصًا وظيفية جديدة لسكان المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على إشراك الأسر المنتجة في المهرجان، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم من خلال تخصيص مواقع وأركان لهم؛ لعرض وبيع منتجاتهم، كما قدّم شكره لأهالي وسكان شقراء، على تجاوبهم الكبير مع المهرجان والفعاليات المصاحبة له، من خلال مبادراتهم الفاعلة، وتطوعهم في العمل عبر أنشطة وفعاليات المهرجان، مما يسهم في نجاحه.
وبعد قصّه شريط الافتتاح، قام محافظ شقراء بجولة على أركان المهرجان، رافقه خلالها رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي السيف، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عمر السحيباني، ورئيس بلدية شقراء المهندس فهد الرميح، ومدير تعليم شقراء الدكتور إبراهيم الحسن، وعددٌ من رؤساء الدوائر الحكومية والمسؤولين من داخل وخارج المحافظة، حيث وقفوا على عدد من أجنحة المزارعين الذين استعرضوا منتجاتهم من الفلفل ومشتقاته، واستمع إلى شرح عن أبرز أنواع ومنتجات الفلفل.
كما تجول المحافظ وضيوف المهرجان على عددٍ من أركان الجهات الحكومية، والقطاع غير الربحي المشاركة، وتابع جانبًا من الفعاليات المصاحبة للمهرجان، والتي تضمنت برامج وأنشطة متنوعة، إلى جانب أركان الأسر المنتجة لتسويق منتجات هم، بالإضافة إلى قسم الألعاب والملاهي الذي يضم ألعاباً وأنشطة ترفيهية متنوعة، وركناً للمسرح والعروض الفنية.
بدوره، أشاد مدير مكتب الوزارة بشقراء المهندس محمد أبا حسين، بالجهود الكبيرة التي أسهمت في نجاح المهرجان وانطلاقته المميزة، مثمنًا تفاعل الجهات الرسمية والخاصة مع المهرجان والمشاركة فيه، إلى جانب المشاركة الفاعلة للمزارعين والمنتجين، وتنافسهم في عرض إنتاجهم المميز من الفلفل، مما يسهم في زيادة إنتاجه وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، وإسهامهم في الأمن الغذائي، داعيًا مزارعي ومنتجي الفلفل لاغتنام هذه الفرصة الثمينة، وتسويق منتجاتهم محليًا وإلكترونيًا، والتوسع في الصناعات التحويلية لها؛ مما يحقق الأهداف الرئيسة لإقامة مثل هذه المهرجانات.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور عبدالله المترك أن فعاليات مهرجان فلفل شقراء الرابع، الذي تنظمه الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، تتضمن توقيع اتفاقيات شراكة تسويقية وزيارات زراعية، وورش عمل ومحاضرات متخصصة، يقدمها نخبة من المختصين، حول التعريف بزراعة وإنتاج الفلفل الحار، وتعزيز صناعاته التحويلية.