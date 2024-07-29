وسط حضور كبير.. محافظ شقراء يفتتح "مهرجان فلفل شقراء 4" ويتجول في أركانه

وأوضح "البواردي" أن مهرجان الفلفل يقام سنويًا في المحافظة؛ لدعم وتمكين المزارعين والمنتجين من تسويق أنواع الفلفل المتنوعة، والإسهام في زيادة دخلهم، بالإضافة لفتح نوافذ تسويق إضافية من خلال الاستفادة من الإقبال الكبير الذي يحققه المهرجان، كما يوفّر فرصًا وظيفية جديدة لسكان المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على إشراك الأسر المنتجة في المهرجان، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم من خلال تخصيص مواقع وأركان لهم؛ لعرض وبيع منتجاتهم، كما قدّم شكره لأهالي وسكان شقراء، على تجاوبهم الكبير مع المهرجان والفعاليات المصاحبة له، من خلال مبادراتهم الفاعلة، وتطوعهم في العمل عبر أنشطة وفعاليات المهرجان، مما يسهم في نجاحه.