بأكثر من 320 شوطًا تنافسيًّا.. مهرجان الإبل الأضخم عالميًّا ينطلق غدًا

ينطلق، غدًا، المهرجان الأضخم على مستوى العالم في قطاع الإبل على أرض الصياهد، وهو مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الثامنة تحت شعار "عز لأهلها".
وتشهد بداية المهرجان غدًا الجمعة الأول من شهر ديسمبر، استعراض فئة الفحل وإنتاجه للونة المجاهيم، ودق وجل الأصايل، أمام لجنة التحكيم النهائي في اليوم الأول من انطلاقة فعاليات المهرجان.
وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد جدولت مسابقات المهرجان في أكثر من 320 شوطًا تنافسيًّا (مزاين وهجن وهجيج وطبع) بجميع الألوان في أشواط "المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات"، فردي وجمل.
وتتضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التي تمتد على مدار نحو 30 يومًا متواصلة، أشواط سباق الهجن، وكذلك منافسات الهجيج وأشواط الطبع.
ويعتبر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الأضخم عالميًّا، وإحدى المنارات الوطنية والعالمية التي تسهم في التعريف بعلاقة الإبل بالإنسان، ويشكل دورًا مهمًّا في المجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، محققًا قفزات متسارعة وتطورًا مشهودًا جعلت منه أكبر تظاهرة في عالم الإبل على مستوى العالم.