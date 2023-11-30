بأكثر من 320 شوطًا تنافسيًّا.. مهرجان الإبل الأضخم عالميًّا ينطلق غدًا

ويعتبر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الأضخم عالميًّا، وإحدى المنارات الوطنية والعالمية التي تسهم في التعريف بعلاقة الإبل بالإنسان، ويشكل دورًا مهمًّا في المجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، محققًا قفزات متسارعة وتطورًا مشهودًا جعلت منه أكبر تظاهرة في عالم الإبل على مستوى العالم.