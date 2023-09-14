"السليمان": منظومة السجل العقاري ستعزّز شفافية السوق وتجذب مزيدًا من الاستثمارات

من جهة أخرى تحدّث الرئيس التنفيذي لـ"السجل العقاري" في "قمة نيوم لبناء المستقبل"، عن مستقبل القطاع العقاري في المملكة، وأثر تطبيق منظومة "السجل العقاري" عليه، مؤكدًا أنها سترسم صورة مشرقة للعمليات العقارية، وستمكّن الراغبين في شراء عقارات من القيام بعملياتهم بسهولة تامة، وستتيح لهم وصفًا دقيقًا لأسعار العقارات وأوصافها وكل التغيرات التي تطرأ عليها؛ ممّا سيعزّز من الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، وسيستفيد من ذلك مالك العقار والمشتري والمطور المحلي والمستثمر الأجنبي.