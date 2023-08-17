"القوات المشتركة" تختتم تمرين جاهزيتها للوصول إلى مرحلة القدرات العملياتية الأولية

بعد ذلك، استمع رئيس هيئة الأركان العامة إلى إيجاز عن التمرين وأهدافه المتمثّلة في رفع الكفاءة القتالية وتحقيق الجاهزية الأولية، واكتساب الخبرات في مجالات التخطيط والتنفيذ على المستويات كافة، إضافة إلى شرح عن نوعية الفرضيات التي نفَّذتها القوات المشتركة في التمرين من أبرزها العمليات الجوية، والعمليات الجوية المضادة، وعمليات التنسيق المشترك، وعمليات الحرب المضادة البحرية، والحرب الإلكترونية، وعمليات المعلومات.