وزير الاتصالات یتفقّد مركز "تمكين" لتطوير التطبيقات في القصيم

ويعمل موظفو الشركة في الفرع على تطوير برامج الشركة المستدامة لعملائھا من خلال الاستفادة القصوى من البرامج مفتوحة المصدر، وتطوير منتجات الشركة المختلفة، والتي كان آخرھا منتج "نوّرت" والذي یُعنی بتنظیم آلیة الحضور والانصراف للموظفين باختلاف طبيعة عملهم داخل المباني أو خارجھا.