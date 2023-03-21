وزير الاتصالات یتفقّد مركز "تمكين" لتطوير التطبيقات في القصيم
تفقّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم الثلاثاء، مركز "تمكين" لتطوير التطبيقات في منطقة القصيم.
واطلع الوزير "السواحة" على سير العمل بالمركز، منوھًا إلى مبادرات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لتطوير القدرات البشرية والريادة الرقمیة، تماشيًا مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 الطموحة.
وقال: إن الزيارة التفقدية لحرصه على سير العمل، واطّلاعه على الآلية المتبعة في "تمكين" للتقنيات لبناء القدرات الوطنية في مجال ھندسة البرمجيات في فرعھا بالقصيم.
ويعمل موظفو الشركة في الفرع على تطوير برامج الشركة المستدامة لعملائھا من خلال الاستفادة القصوى من البرامج مفتوحة المصدر، وتطوير منتجات الشركة المختلفة، والتي كان آخرھا منتج "نوّرت" والذي یُعنی بتنظیم آلیة الحضور والانصراف للموظفين باختلاف طبيعة عملهم داخل المباني أو خارجھا.
وقدّم الرئيس التنفيذي الدكتور محمد الشيبي، شكره لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات على زيارته والدعم المقدم لتطوير الكفاءات الوطنية من أبناء وبنات الوطن وتحفيز الوزارة المستمر لتصبح المملكة بیئة رقمية محفزة للابتكار في التقنيات الأساسية والناشئة والارتقاء في جميع مجالات البرمجة.