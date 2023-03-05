"الصمعاني": نسعى لبناء الشراكات العدلية وتبادل الخبرات لتعزيز وتطوير ممكنات العدالة حول العالم

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، سعي المملكة لبناء الشراكات العدلية وتبادل الخبرات لتعزيز وتطوير ممكنات العدالة حول العالم.
جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر العدلي الدولي في الرياض، اليوم الأحد، بمشاركة وزراء وخبراء من 30 دولة حول العالم؛ توسيع العلاقات بين الدول في المجال العدلي.
وقال الوزير "الصمعاني": إن شعار المؤتمر هو "تيسير الوصول لعدالة رقمية، لتحقيق الإثراء المعرفي، حول مستقبل التقنيات العدلية، وفق أعلى الضمانات الحقوقية".
وأضاف: لدينا في القطاع العدلي فرص كبيرة للتعاون والمشاركة لتحقيق العدالة وترسيخ أركانها لرفع جودة المخرجات العدلية، وتحقيق المنفعة المتبادلة، قائلاً: أمامنا فرصة كبيرة لتطوير التقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية.
وتابع: عملت المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله ورعاه - على تطوير قطاع العدالـة، مـن خلال دعم الابتكارات الرقمية، وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية.
وأعرب عن تطلعه للمشاركة والتفاعل مع جميع التجارب والخبرات الدولية وتوظيف الابتكارات التي تخدم العدالة.