بالصور.. "القاضي" يستثمر "الخوف" بعد تألقه في تقويم جدة

القاضي (25 عامًا) شارك مصادفة في موسم جدة الأول، وتحديدًا في بيوت الرعب، التي تخللت فعاليات الموسم، من خلال تجسيد مشاهد الرعب الحقيقي، ضمن حكاية مقسمة إلى 4 مبانٍ، كل مبنى يختص بفكرة معيَّنة.