توقيع مذكرة تفاهم بين "إغاثي الملك سلمان" ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية

يذكر أن مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية تأسست عام 1995م، وتعـد جزءاً من الجهود الخيرية والتنمية التي تقوم بها المملكة لتحقق التنمية المستدامة وتحسين حياة المجتمعات، حيث تشمل مجالات عملها الرئيسية الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والبحث العلمي والتنمية الاجتماعية والإغاثة الإنسانية، وتعمل المؤسسة على تنفيذ مشاريع وبرامج تعليمية وتدريبية وصحية واجتماعية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات والإغاثة في حالات الكوارث والأزمات الإنسانية، وفي هذا الإطار قدمت المؤسسة العديد من أوجه الدعم لبرامج الإغاثة التي قدمتها المملكة للعديد من البلدان، ومنها على سبيل المثال برنامج الإغاثة في اليمن، كما ساهمت بحملة دعم غزة، والحملة الوطنية لإغاثة للأشقاء في سوريا.