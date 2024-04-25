"أكاديمية MBC" تُطلق الموسم الرابع "رحلة إبداعية حول المملكة".. والبداية من تبوك

ومن المزمع أن تشمل تجاربُ الأداء في كل محطة عشرةَ اختصاصات هي: التقديم الإذاعي، التقديم التلفزيوني، الدوبلاج، صناعة الأفلام، الكوميديا، الفنون الأدائية، التمثيل، الموسيقى، العزف، والفنون البصرية، وذلك تحت إشراف نخبة من المحكّمين الأساتذة، والمختصّين المشهود لهم في قطاعات الإنتاج والترفيه والإعلام من السعودية وغيرها من بلدان المنطقة.