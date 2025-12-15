تعليم الشرقية يعتمد الدراسة عن بُعد غدًا في عدد من مدن ومحافظات المنطقة

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، واستمرار الحالة المطرية التي تشهدها مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ إلى التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي".
ويشمل القرار جميع المدارس في مدينة الدمام، ومحافظات الخبر، القطيف، البيضاء، الجبيل، رأس تنورة، بقيق، النعيرية، قرية العليا، والعديد.
ويأتي هذا الإجراء حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم، سائلين الله السلامة للجميع.