مجموعة "بن شيهون" تعلن عن بدء طرح زيوت "إيني" في أسواق المملكة

وفي هذا السياق، قال مروان بن شيهون نائب رئيس مجلس الإدارة، في شركة مجموعة بن شيهون المحدودة: "نحن فخورون بإطلاق أول دفعة من زيوت "إيني" المصنعة محليًا في المملكة، وهذه الشراكة مع "إيني" تفتح آفاقًا جديدة لتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلك السعودي، وتعزز من قدرتنا على المنافسة في السوق المحلي، ونحن نؤمن بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز سمعة مجموعة بن شيهون كشركة رائدة في توفير حلول مبتكرة وعالية الجودة في قطاع خدمات السيارات عامة وقطاع زيوت المحركات خاصة، ونحن حريصون على أن نقوم بشراكة مع إحدى أكبر الشركات العالمية في عالم منتجات زيوت المحركات".