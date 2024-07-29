مجموعة "بن شيهون" تعلن عن بدء طرح زيوت "إيني" في أسواق المملكة

في خطوة تعزز مكانتها الرائدة في قطاع الزيوت والمشتقات البترولية، أعلنت شركة مجموعة "بن شيهون" المحدودة عن بدء تصنيع وتوزيع زيوت المركبات "إيني" في المملكة العربية السعودية في جميع المدن والأسواق المحلية.
يأتي هذا الإعلان تفعيلًا للشراكة الاستراتيجية بين عملاق النفط الإيطالي "إيني" ومجموعة "بن شيهون"، وتسعى الشركة لزيادة مبيعاتها والتأكيد على قدرتها التنافسية القوية في سوق الزيوت من خلال توفير منتجاتها في مختلف مدن المملكة.
وتستند هذه الرؤية إلى السمعة العالمية المرموقة لشركة "إيني" وسمعة مجموعة "بن شيهون" المحلية المتميزة في تقديم منتجات عالية الجودة.
وفي هذا السياق، قال مروان بن شيهون نائب رئيس مجلس الإدارة، في شركة مجموعة بن شيهون المحدودة: "نحن فخورون بإطلاق أول دفعة من زيوت "إيني" المصنعة محليًا في المملكة، وهذه الشراكة مع "إيني" تفتح آفاقًا جديدة لتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلك السعودي، وتعزز من قدرتنا على المنافسة في السوق المحلي، ونحن نؤمن بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز سمعة مجموعة بن شيهون كشركة رائدة في توفير حلول مبتكرة وعالية الجودة في قطاع خدمات السيارات عامة وقطاع زيوت المحركات خاصة، ونحن حريصون على أن نقوم بشراكة مع إحدى أكبر الشركات العالمية في عالم منتجات زيوت المحركات".
وقد عملت مجموعة "بن شيهون" على شراكات سابقة في قطاع الإطارات مع شركة "هنكوك"، وبطاريات المركبات مع العلامة التجارية المعروفة "فارتا"، والآن مع إحدى أكبر شركات الزيوت العالمية "إيني" لتعزيز أفضل المنتجات المقدمة في قطاع خدمات السيارات.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود مجموعة "بن شيهون" لتعزيز موقعها كشركة رائدة في تقديم حلول متكاملة في قطاع خدمات السيارات، وقد تأسست مجموعة "بن شيهون" على مبادئ الابتكار والجودة، وتسعى دائمًا لتقديم أفضل المنتجات والخدمات التي تلبي تطلعات العملاء، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
شركة مجموعة "بن شيهون" المحدودة تأسست في عام 1950، وأطلقت عقب ذلك مجموعة من الشركات الرائدة في مجالات العقار والسيارات والأواني المنزلية، حيث يضم قطاع السيارات في المجموعة وكالات علامات تجارية عالمية في الإطارات والبطاريات والزيوت، بالإضافة إلى مراكز خدمات السيارات.
تعتبر شركة الطاقة متعددة الجنسيات، إيطالية الأصل، ومقرها الرئيسي روما، إحدى الشركات الكبرى عالميًا في صناعة النفط، والتنقيب عنه وتكريره، منذ تأسيسها وعلى مدى سنوات طويلة، حيث عملت كذلك في العديد من المجالات المتعددة كالمقاولات، والطاقة النووية السلمية، التعدين، والكيماويات والبلاستيك، وتوزيع وتسويق الآلات، وقطاع الضيافة وصناعة النسيج.