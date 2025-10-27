الرياض ودمشق تفتحان آفاقًا استثمارية جديدة بـ6 مليارات ريال في ختام اجتماع الطاولة المستديرة

وأكد الفالح خلال الاجتماع أن المملكة حريصة على أن تكون شريكًا فاعلًا في مستقبل سوريا الاقتصادي، وداعمًا لمسارها نحو الاستقرار والتحول الشامل، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي امتدادًا لمسيرة جادة ومتواصلة من التعاون المشترك، وترسيخًا للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الرياض ودمشق.