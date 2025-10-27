الرياض ودمشق تفتحان آفاقًا استثمارية جديدة بـ6 مليارات ريال في ختام اجتماع الطاولة المستديرة

اختتمت في الرياض أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري، الذي ناقش فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية والتنموية، بمشاركة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ونظيره السوري وعدد من المسؤولين والمستثمرين من الجانبين.
وأكد الفالح خلال الاجتماع أن المملكة حريصة على أن تكون شريكًا فاعلًا في مستقبل سوريا الاقتصادي، وداعمًا لمسارها نحو الاستقرار والتحول الشامل، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي امتدادًا لمسيرة جادة ومتواصلة من التعاون المشترك، وترسيخًا للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الرياض ودمشق.
وأوضح وزير الاستثمار أن من بين 47 اتفاقية تم توقيعها خلال منتدى الاستثمار السوري – السعودي، تم تنفيذ 8 اتفاقيات بقيمة تقارب 6 مليارات ريال، تشمل مشاريع في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والسياحة، مؤكدًا أن الجانبين يعملان على تفعيل باقي الاتفاقيات بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تطوير الشراكات في القطاعات الواعدة، بما يعزز من التكامل الاقتصادي ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويتيح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص لتحقيق النمو المتبادل.