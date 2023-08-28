بعد لقاء جمعها بـ"إيلي كوهين".. "المنقوش" تفرُّ لتركيا خوفًا على سلامتها في ليبيا

من جهته، نفى جهاز الأمن الداخلي الليبي ما جرى تداوله بشأن السماح أو تسهيل سفر المنقوش الموقوفة عن العمل، مشيرًا إلى أنها لم تمرّ عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة وفق السياق المتعارف عليه، وأن كاميرات المراقبة ستوضح ذلك.