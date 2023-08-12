بعد قرار وزير الشؤون البلدية تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ بالسعودية.. "ابن مسفر" يسرد التفاصيل

وتابع: "يهدف القرار إلى حماية المجتمع من آثار التدخين، والتشجيع على التوقف عنه، وكذلك تعزيز دور البلديات في تنظيم هذا النشاط وضبطه، وتحقيق المزيد من الإيرادات لخزانة الدولة، وإلزام المرخص له بتقديم منتجات التبغ بتقديم حساب شهري للبلدية عن المبيعات متضمنًا مبلغ الرسوم في بند مستقل، وسداد قيمة الرسوم خلال خمسة عشر يومًا من كل شهر، وسيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في نظام إجراءات التراخيص البلدية في حالة مخالفته".