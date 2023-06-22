"البديوي" يُدين استمرار انتهاكات المستوطنين للقرى الفلسطينية وترويع الآمنين

وشدد الأمين العام على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمنع هذه الانتهاكات الإجرامية، محملاً قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كافة ردود الفعل الناتجة عن هذه الانتهاكات الصارخة.