"البديوي" يُدين استمرار انتهاكات المستوطنين للقرى الفلسطينية وترويع الآمنين

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين للقرى الفلسطينية وترويع الآمنين.
وشدد الأمين العام على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمنع هذه الانتهاكات الإجرامية، محملاً قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كافة ردود الفعل الناتجة عن هذه الانتهاكات الصارخة.
وجدّد دعوته لمؤسسات المجتمع الدولي كافةً إلى التدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.