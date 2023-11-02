نادي الصقور السعودي يطلق "سباق الملواح" غدًا الجمعة

وحدد النادي عددًا من الشروط التي ينبغي للمشاركين الالتزام بها قبل دخول السباق، وأبرزها أن يكون الحد الأعلى للصقور المشاركة لكل مالك صقرين للشوط، وألا يتجاوز العدد الإجمالي للصقور المشاركة في الشوط 100 صقر، وفي حال مشاركة صقر من نوع "الشاهين البحري" فيجب ألا يقل عرضه عن 15 إنشًا، وفي حال كان الصقر المشارك من نوع "الحر"، فيجب ألا يقل عرضه عن 16 إنشًا.