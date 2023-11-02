نادي الصقور السعودي يطلق "سباق الملواح" غدًا الجمعة

أعلن نادي الصقور السعودي عن مواعيد فعاليّة "سباق الملواح"، الذي يُقام في مقره بمَلهم شمال مدينة الرياض يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة وحتى 18 نوفمبر المقبل، بجوائز إجمالية تبلغ 378 ألف ريال.
وحدد النادي ستة أشواط لسباق الملواح هذا العام، بواقع شوط لكل يوم، من الساعة الثالثة والنصف عصرًا وحتى الخامسة مساءً، حيث يشهد الأسبوع الأول إقامة شوطين لفئتي "حر فرخ" و"شاهين فرخ"، والأسبوع الثاني يخصص لشوطي "جير شاهين فرخ" و"تبع جير فرخ"، فيما يخصص الأسبوع الثالث والأخير لشوطي "قرموشة جير فرخ" و"جير بيور فرخ".
ويجري سباق الملواح في ميدان دعو مسافة 200 متر، ويحصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى على جوائز مالية يبلغ مجموعها 63 ألف ريال لكل شوط، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف ريال، والثاني على 15 ألف ريال، والثالث على 10 آلاف ريال، وثمانية آلاف ريال لصاحب المركز الرابع، وخمسة آلاف ريال للفائز بالمركز الخامس من كل شوط.
وحدد النادي عددًا من الشروط التي ينبغي للمشاركين الالتزام بها قبل دخول السباق، وأبرزها أن يكون الحد الأعلى للصقور المشاركة لكل مالك صقرين للشوط، وألا يتجاوز العدد الإجمالي للصقور المشاركة في الشوط 100 صقر، وفي حال مشاركة صقر من نوع "الشاهين البحري" فيجب ألا يقل عرضه عن 15 إنشًا، وفي حال كان الصقر المشارك من نوع "الحر"، فيجب ألا يقل عرضه عن 16 إنشًا.
وينظم نادي الصقور السعودي هذا السباق لتجديد إرث الصقور ورفع الوعي به وتأصيله، من خلال الأنشطة المتعلقة بهوايته، وتمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم، ولاسيما الشباب، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في هذه الهواية، ويأتي تمهيدًا لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته السادسة في الفترة من 28 نوفمبر – 14 ديسمبر المقبل، كأكبر تجمع للصقور في العالم، وبمشاركة صقارين سعوديين ودوليين يتنافسون للظفر بجوائز مالية ولقب كؤوس الملك عبدالعزيز.