النيابة العامة: يُحظر إهمال الحيوانات أو تركها خارج الأماكن المخصصة لها

وأكدت النيابة العامة أن هذه الأنظمة تهدف إلى تعزيز الرفق بالحيوان والحد من الممارسات السلبية التي قد تُلحق الأذى بها أو تُسبب مخاطر صحية وبيئية، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة ذات العلاقة، والإبلاغ عن أي مخالفات تُرصد في هذا الشأن.