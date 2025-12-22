النيابة العامة: يُحظر إهمال الحيوانات أو تركها خارج الأماكن المخصصة لها

شدّدت النيابة العامة على حظر ترك الحيوانات في غير الأماكن المخصصة لها أو إهمالها، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد مخالفة موجبة للمساءلة النظامية وفق الأنظمة المعمول بها.
وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي، أن حماية الحيوانات وصون سلامتها تأتي ضمن مسؤوليات الأفراد، مشيرة إلى أن أي تصرف ينطوي على إهمال أو تعريضها للخطر يُعد سلوكًا مخالفًا يستوجب المحاسبة.
وأضافت أن من صور الإضرار بالحيوانات عدم توفير الظروف المعيشية الضرورية لإيوائها، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة صريحة ضمن قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الأنظمة تهدف إلى تعزيز الرفق بالحيوان والحد من الممارسات السلبية التي قد تُلحق الأذى بها أو تُسبب مخاطر صحية وبيئية، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة ذات العلاقة، والإبلاغ عن أي مخالفات تُرصد في هذا الشأن.