من مشعر عرفات.. الحجاج ينقلون إلى ذويهم مشاهد فرحتهم بركن الحج الأعظم

تصوير: عبدالله النحيط: في مزيج صادق من المشاعر الجياشة وفرحة الوقوف على صعيد عرفات الطاهر، حرص عدد كبير من حجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا إلى مشعر عرفات اليوم التاسع من ذي الحجة على استخدام جوالاتهم في التقاط عدد من اللقطات المختلفة لرحلة العمر، حيث أرادوا أن تكون هذه الصور التذكارية توثيقًا لأجمل الذكريات وأغلاها.