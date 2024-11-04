"اليسر للإيجارة والتمويل" وبنك الكويت الوطني يوقِّعان اتفاقية تمويلية بـ 750 مليون ريال

وقعت شركة اليسر للإيجارة والتمويل وبنك الكويت الوطني اتفاقية تمويلية بقيمة 750 مليون ريال سعودي (ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي) خلال فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي عُقد في الرياض.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التزام شركة اليسر بتطوير وتحسين عملياتها التمويلية وتنويعها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحقيق اقتصاد مزدهر ومتنوع. وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة اليسر للإيجارة والتمويل، الأستاذ محمد بن صالح الدويش، والأستاذ أنس العبيد، مدير عام بنك الكويت الوطني في السعودية، إلى جانب عدد من القيادات الإدارية من الجانبين.
وأكد الأستاذ محمد الدويش، الرئيس التنفيذي لشركة اليسر، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الأنشطة التمويلية للشركة وتلبية الطلب المتزايد من القطاعات البنكية وغير البنكية على الخدمات التمويلية في السوق السعودي.
وأضاف الدويش: "حرصنا في اليسر على أن نكون من بين الحلول الرائدة لتقديم أفضل الخدمات التمويلية وأن نكون الخيار الأول للعملاء، نعمل باستمرار على توسيع نطاق تواجدنا وتعزيز حضورنا في السوق السعودي لتلبية احتياجات المستثمرين سواء في قطاع الشركات أو الأفراد".
وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى تكوين شراكات استراتيجية فعالة مع مختلف القطاعات، سواء كانت وطنية أو أجنبية، بهدف تعزيز القطاع التمويلي في المملكة من خلال تحسين التمويل والسيولة، بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة ورؤيتها المستقبلية.