"اليسر للإيجارة والتمويل" وبنك الكويت الوطني يوقِّعان اتفاقية تمويلية بـ 750 مليون ريال

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التزام شركة اليسر بتطوير وتحسين عملياتها التمويلية وتنويعها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحقيق اقتصاد مزدهر ومتنوع. وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة اليسر للإيجارة والتمويل، الأستاذ محمد بن صالح الدويش، والأستاذ أنس العبيد، مدير عام بنك الكويت الوطني في السعودية، إلى جانب عدد من القيادات الإدارية من الجانبين.