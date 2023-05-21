77 % من سيدات القصيم لم يسمعن عن سرطان عنق الرحم من قبل.. هنا نتائج بحثية

أجرى أخصائي أول طب الأسرة في تجمع القصيم الصحي الدكتور فهد القعيد، بحثاً حول معرفة النساء في منطقة القصيم بسرطان عنق الرحم، ومسبباته وعوامل خطورته وطرق العلاج الوقائي منه؛ وذلك نظراً لأهمية هذا المرض وخطورته، بالإضافة إلى كون المنطقة غير مستكشفة وتشح فيها البحوث على المستوى الوطني والإقليمي ولا تتوافر أي بيانات عنها.
ونُفذ البحث بمشاركة 396 سيدة من منطقة القصيم بمتوسط أعمار 35 سنة، وتم تكوين أداة البحث بدمج عدة مؤشرات عالمية مُجوّدة ومعتمدة لينتج عنها أداة دقيقة مكونة من 34 جزئية لقياس المعرفة والممارسات تجاه هذا النوع من الأورام.
وأفضت نتيجة البحث الذي أجري بإشراف استشاري طب المجتمع في التجمع الدكتورة أمل عبدالرحيم سليمان، إلى وجود ثغرة كبيرة لدى العامة فيما يتعلق بسرطان عنق الرحم وعوامل خطورته وطرق العلاج والوقاية منه المتوافرة لدى وزارة الصحة، حيث إن ما يقارب 77% من السيدات المشاركات لم يسبق لهن السماع عن سرطان عنق الرحم ولم يتلقين أي معلومة عنه.
وقدم البحث عدة توصيات لمعالجة هذه الثغرة تتلخص في القيام بحملات توعوية للتعريف بالمرض، ومسبباته وطرق الوقاية منه وعلاجه عبر جميع قنوات التوعية المتوفرة، وقيام الممارسين الصحيين بدورهم في تفعيل برامج الوقاية وعرض التطعيمات المتوفرة للسيدات من مستحقيها، مع التشديد بأهمية التطعيمات الأساسية المدرجة في جدول التطعيمات الوطني، والتوسع في فحوصات الكشف المبكر المتمثلة في مسحة عنق الرحم للفئات المستهدفة.