77 % من سيدات القصيم لم يسمعن عن سرطان عنق الرحم من قبل.. هنا نتائج بحثية

أجرى أخصائي أول طب الأسرة في تجمع القصيم الصحي الدكتور فهد القعيد، بحثاً حول معرفة النساء في منطقة القصيم بسرطان عنق الرحم، ومسبباته وعوامل خطورته وطرق العلاج الوقائي منه؛ وذلك نظراً لأهمية هذا المرض وخطورته، بالإضافة إلى كون المنطقة غير مستكشفة وتشح فيها البحوث على المستوى الوطني والإقليمي ولا تتوافر أي بيانات عنها.